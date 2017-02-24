Пиоли: надеюсь быть с «Интером» и через три года

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли выразил желание остаться в клубе на долгий срок и завершить запланированную работу.
«Я в «Интере» всего 3,5 месяца и надеюсь, что буду с клубом и через три года. У моей команды правильное отношение к делу и большое желание построить здесь что-то важное. Я пытаюсь привить футболистам индивидуальность в плане игры и поведения. Мы работаем над этим и можем добиться результатов», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Пиоли возглавил «Интер» в ноябре 2016 года, сменив на посту главного тренера Франка де Бура. По итогам 25 туров команда делит четвёртое место в турнирной таблице Серии А с «Лацио».