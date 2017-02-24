ФИФА понизит «Днепр» в классе, если клуб не выплатит долг в течение 90 дней

Дисциплинарный комитет ФИФА дал «Днепру» последнюю отсрочку в деле о выплате долга агенту Гинесу Карвахалю Сельери, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. Заседание комитета состоялось 31 января, на нём было решено предоставить днепровскому клубу ещё 90 дней для погашения долга, утверждает Tribuna.
Согласно решению, в случае неуплаты долга «Днепр» будет переведён в Первую лигу Украины. Понижение состоится автоматически, без последующего разбирательства дисциплинарного комитета, если агент сообщит, что выплаты не произвели, и потребует применить санкции.
Ранее ФИФА уже предупреждала «Днепр» о переводе в Первую лигу, предыдущее решение обязывало клуб выплатить деньги до 18 января, но оно не было выполнено.
Из-за долгов «Днепр» в этом сезоне уже был лишён 12 очков. Команда с 6 баллами в активе занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.