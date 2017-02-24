Анчелотти: не привык соглашаться с Моуринью, но по поводу Раньери он прав

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил поддержку коллеге — Клаудио Раньери, накануне уволенному из «Лестер Сити». Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью также поддержал итальянского специалиста и пришёл на пресс-конференцию в футболке с его инициалами.
«Полностью согласен с Жозе. Я не привык с ним соглашаться, но в данном случае он прав. Всё правильно, Жозе.
Всех удивило такое решение. Но увольнения – часть тренерской работы. Меня много раз отправляли в отставку, такое случалось в «Челси» и «Реале».
«Лестер» должен выразить благодарность за всё, что сделал Раньери. Он творил историю. То, что Клаудио сделал в «Лестере», поможет ему найти другой клуб, новые эмоции. А потом его, возможно, снова уволят», – цитирует Анчелотти ESPN GB.