Симеоне: в каждой игре с «Барсой» мне казалось, что «Атлетико» может победить

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от поражения в матче 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Было видно, что игрокам не хватало свежести, команда устала. В первом тайме мы играли здорово. Жаль, что не удалось забить ещё до перерыва, это бы очень нам помогло. В каждой игре против „Барсы“ у меня было ощущение, что мы можем выиграть. Вместо этого опять поражение.
Не хочу говорить о задачах. Они остались теми же: идём от игры к игре, а в конце сезона будет видно», — цитирует Симеоне As.