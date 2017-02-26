Фонсека: придёт хорошая погода — и тогда поля в УПЛ буквально зацветут

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Ворсклой» в матче 19-го тура чемпионата Украины и ответил на вопрос о качестве полей. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:1.
«Это была сложная и заслуженная победа. После первого тайма мы проигрывали, не завершив огромное количество моментов. Команда устала после предыдущего матча, но добилась положительного результата и снова поверила в себя. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Мы создали много голевых шансов, но долгое время не могли их реализовать. Сделали это уже в концовке – видимо, поверили в себя, нашли силы, чтобы завершить поединок победой. После нечестного вылета из Лиги Европы, который случился совсем недавно, футболисты, на мой взгляд, показали характер. Они продемонстрировали, чего реально стоят.
Практически во всех матчах в последнее время я замечаю, что нет ни одного идеального поля. Понятно, что газон здесь далеко не в оптимальном состоянии, но другого выхода у нас нет. По такой погоде поле в принципе не может быть лучше. Да, это немного усложняет нашу игру, но мы должны принять данный факт. Ничего не поделаешь – это будет лишь очередной сложностью, которую нужно преодолеть. Повторюсь, по тем поединкам, что я смотрел, заметно: газоны в других городах также не отличаются высоким качеством. Будем привыкать. Сейчас нам следует просто молиться, чтобы скорее пришла хорошая погода, – думаю, тогда поля буквально зацветут», — цитирует Фонсеку сайт «Шахтёра».