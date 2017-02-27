Тер Штеген поддержал Асенхо, порвавшего крестообразные связки колена

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поддержал вратаря «Вильярреала» Серхио Асенхо, который получил серьёзную травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3). Футболист вышел на поле в основном составе, а на 35-й минуте получил травму и был заменён. Врачи диагностировали у Асенхо разрыв крестообразных связок левого колена, которое он уже неоднократно травмировал в прошлом.
«Травмы случаются тогда, когда мы этого меньше всего ждём. Ты уже доказывал, что можешь пройти через это. Ты сможет вернуться в строй прежним Серхио», — написал тер Штеген на своей официальной странице в «Твиттере».
Для восстановления футболисту понадобится по меньшей мере шесть месяцев.