Ари: cовсем немного не хватило, чтобы забить гол в первом матче за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал свой дебют за «железнодорожников» в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» (1:0). Бразилец, арендованный у «Краснодара», вышел на замену на 70-й минуте.
«Что испытывал, выходя на замену? О, это очень приятные чувства! Я рад, что игра завершилась победой. От этого мне вдвойне приятнее. Совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Я расстроен, но, повторюсь, главное, что матч завершился победой. Сейчас сфокусируюсь на подготовке к следующей игре.
Меня очень тепло и дружелюбно встретили. Видно, что «Локомотив» — настоящий коллектив, очень сплочённая команда. Мне помогают адаптироваться, подсказывают. Хорошо, что в «Локо» есть и бразильцы – так адаптация проходит ещё проще», — приводит слова Ари официальный сайт красно-зелёных.