«Челси» предложит Конте улучшенный контракт, чтобы удержать от ухода в «Интер»

Руководство «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте новый контракт на более выгодных условиях, сообщает Mirror. Таким способом в лондонском клубе попытаются удержать итальянского специалиста от ухода в «Интер».
По условиям нынешнего контракта Конте зарабатывает в «Челси» около £ 6,5 млн за сезон. Срок действия соглашения истекает в 2018 году.
Ранее появилась информация, что Конте согласился возглавить «Интер» после завершения текущего сезона. По данным Tuttosport, китайские владельцы миланского клуба предложили итальянцу контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон.