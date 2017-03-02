«Херенвен» заплатит «Реалу» € 40 тыс. за каждый матч без Эдегора на поле

Стали известны любопытные детали перехода полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора в «Херенвен» на правах аренды, сообщает El Confidencial.
Аренда норвежского футболиста в голландском клубе оформлена на очень выгодных для испанского гранда условиях: за каждый матч, в котором Эдегор не выйдет на поле, «Реал» получит от «Херенвена» € 40 тыс. До сих пор 18-летний норвежец, считающийся одной из восходящих звёзд мирового футбола, сыграл во всех матчах с участием своей команды.
Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды.