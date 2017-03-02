Рэмси может помочь «Арсеналу» в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси может появиться на поле в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится 4 марта. Наставник «канониров» Арсен Венгер сообщил, что валлиец работает наравне со всеми. Рэмси получил травму в игре против «Уотфорда» (1:2) и с тех пор пропустил два тура чемпионата.
«Рэмси приступил к тренировкам в общей группе, тренируется и Косельни. У Эль-Ненни по-прежнему проблемы, он вернётся в строй через три недели. Озил? Мы посмотрим, надеюсь, он будет в порядке.
Что касается Касорлы, я не специалист в области медицины. Возможно, в этом сезоне он ещё сыграет, но это неприятный момент. В начале сезона он был настоящим лидером, это большая потеря», — цитирует Венгера Mirror.
Ранее врачи сообщили, что в нынешнем сезоне Санти Касорла на поле больше не выйдет.
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