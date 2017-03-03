Вергара: российские сугробы показались красивыми, но надоели уже на третий день

Колумбийский защитник тульского «Арсенала» Джерсон Вергара, арендованный у «Милана», поделился впечатлениями от России.
«Я знал, что в России хороший уровень чемпионата, к тому же мне обещали здесь необходимую игровую практику, поэтому я, почти не раздумывая, согласился. Холод? Это действительно тяжело для меня. Мы играли против казанского «Рубина» в "-22"! Я чуть не плакал, а тренер говорит: «Давай, Джерсон, беги!»
Для меня даже миланская зима холодная, ведь в Колумбии худшее, что тебя может ждать в это время года, — дождь и "+20". На севере Италии тоже есть снег, но сугробы здесь увидел впервые. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день всё это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом!
Икра — это ваш самый вкусный продукт. А ещё мне нравится этот красный суп, очень необычный… Борщ, точно! И маленький пирожок с яблоком — пряник. Находясь в России, скучаю по кофе, в Колумбии он самый вкусный. В России кофейная культура не так развита, к сожалению», — сказал Вергара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Джерсоном Вергарой читайте на «Чемпионате» с 08:30 мск.