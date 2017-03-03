«Томь» – «Ростов»: текстовая трансляция начнётся в 19:00

3 марта в Ростове, на стадионе «Олимп-2», состоится матч 18-го тура РФПЛ между «Томью» и «Ростовом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» – «Ростов».
Встречу 03.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Сухим.
Ранее команды встречались друг с другом 19 раз. Семь матчей завершились победой «Томи», четырежды команды сыграли вничью, и восемь раз сильнее оказались футболисты «Ростова». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и закончилась домашней победой «Ростова» со счётом 3:0.