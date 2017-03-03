Ребко: игроки «Луча-Энергии» получили зарплату за октябрь, ждём остальные деньги

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что игроки команды получили одну зарплату, но продолжают бойкотировать тренировки, так как ждут остальных выплат по долгам.
«Выплаты по долгам начались, вчера мы получили первую зарплату за октябрь. Сейчас не тренируемся, ждём остальные деньги», – сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее стало известно, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета. Сообщалось, что из-за проблем с финансированием клуб может сняться с ФНЛ.