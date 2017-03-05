«Удинезе» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В воскресенье, 5 марта, в Удине на стадионе «Фриули» состоится матч 27-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 17:00 мск и будет транслироваться на телеканале «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Ювентус».
Ранее друг с другом команды встречались 85 раз. 57 матчей завершились победой «Ювентуса», 16 раз команды сыграли вничью, и 12 раз сильнее оказались игроки «Удинезе». Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре прошлого года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:1.
В таблице итальянского первенства «Удинезе» (29 очков) располагается на 14-й строчке, а «Ювентус» (66 очков) занимает первое место.