«Атлетико» нацелился на полузащитника «Байера» Кампля

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне нацелился на полузащитника леверкузенского «Байера» Кевина Кампля, сообщает Kicker.
Футболист и его агент информацию не подтвердили.
«Я не комментирую эту информацию», — сказал агент словенского футболиста.
«Байер» переживает нелёгкие времена. Команда по итогам 23 туров набрала 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В результате руководство немецкого клуба отправило Роджера Шмидта в отставку с поста главного тренера команды.
Сам Кампль принял участие в 21 матче, став автором 1 гола и 2 результативных передач.