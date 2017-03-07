Отставка Роджерса обошлась «Ливерпулю» в £ 15,7 млн

Стало известно, во сколько руководству «Ливерпуля» обошлась отставка Брендана Роджерса и всего тренерского штаба в 2015 году. Вместе с североирландцем команду покинули Шон О’Дрисколл, тренер Гари Макаллистер, тренер по физподготовке Глен Дрисколл и глава отдела аналитики соперников Крис Дэвис.
Thisisanfield.com сообщает, что отставка обошлась мерсисайдцам в £ 15,7 млн.
Ранее из опубликованного финансового отчёта за сезон-2015/16 стало известно, что «Ливерпуль» понёс убытки на сумму £ 19,8 млн, в основном из-за дополнительных инвестиций в первую команду. При этом выручка за год до 31 мая 2016 года составила £ 301 млн.