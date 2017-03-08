«Бавария» опять разгромила «Арсенал» 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
На 20-й минуте Тео Уолкотт на скорости ворвался в штрафную «Баварии» и сумасшедшим по силе ударом пробил в ближний верхний угол. В дебюте второго тайма Лоран Косельни толкнул в спину Роберта Левандовского в собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку и заработал пенальти. Косельни начал спорить с арбитром и получил второй «горчичник», а Левандовски спокойно развёл голкипера и мяч по разным углам.
В середине второго тайма Давид Оспина сделал ужасную передачу на ближайших партнёров, и «Арсенал» потерял мяч, после чего Арьена Роббена вывели один на один с голкипером, а голландец уложил мяч в дальний угол. На 78-й минуте гости прорвались в контратаку три в одного, и Дуглас Коста с линии штрафной неотразимо пробил в дальний угол.
Две минуты спустя перепасовка у своей штрафной завершилась потерей мяча и последующим выходом на ударную позицию Артуро Видаля, который забил четвёртый мяч «Баварии». На 85-й минуте мюнхенцы поймали соперника на попытке создать искусственное положение вне игры, и Видаль оформил дубль.
«Бавария», победившая в Мюнхене со счетом 5:1, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир.