«Мы анализировали игру „Ростова“ и знаем, на что они способны. На этом стадионе они сыграли 31 игру и только однажды проиграли, мы не должны недооценивать их. Но мы знаем их сильные и слабые стороны и должны победить. Я тоже посмотрел на поле. Оно не из лучших, может, качество игры будет другим, но это не должно быть оправданием для нас. Мы должны играть и пытаться выиграть, потому что это то, зачем мы сюда приехали», — передаёт слова Блинда корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Начало – 21:00 мск.
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Блинд: «МЮ» попытается обыграть «Ростов», и поле не должно быть оправданием
Фото: Алина Матинян