Гамейро из-за травмы досрочно завершил тренировку «Атлетико»

Нападающий Кевин Гамейро досрочно завершил тренировку «Атлетико», который готовится к матчу 27-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Футболист работал наравне со всеми примерно 40 минут, после чего почувствовал дискомфорт и завершил занятие. Гамейро отправился на медицинское обследование в одну из мадридских клиник. Руководство «Атлетико» надеется, что 29-летний француз избежал серьёзного повреждения.
Отметим, что к тренировкам после травмы головы вернулся нападающий Фернандо Торрес.