Болельщик «Манчестер Юнайтед»: мы не боимся русских фанатов

Болельщики «Манчестер Юнайтед», которые прибывают в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», признаются, что не опасаются агрессии со стороны российских фанатов.
«Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за 3 тыс. километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, ещё примерно столько же прибудет из Москвы. Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить пушку», — цитирует RT одного из поклонников манкунианцев.
Ранее стало известно, что болельщики «Ростова» на домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» планируют провести акцию Gentlefan, в рамках которой будут выдавать английским болельщикам тёплые пледы.