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В Сербской федерации футбола заявили, что Костич больше не сыграет на Евро-2024

В Сербской федерации футбола заявили, что Костич больше не сыграет на Евро-2024
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Представитель Сербской федерации футбола Милан Вукович подтвердил, что полузащитник национальной команды Филип Костич больше не сыграет на чемпионате Европы — 2024 из-за травмы, полученной в первом тайме матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией.

«Как сказал врач сборной Деян Александри, это травма левого колена. МРТ показала частичное повреждение внешней боковой связки. Характер травмы таков, что потребуется перерыв минимум на две недели. Поэтому Филип Кости останется здесь ещё на два дня, посмотрит матч со Словенией и покинет тренировочный лагерь сборной Сербии», — приводит слова Вуковича Tuttosport.

Игра между Сербией и Англией проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Встреча завершилась минимальной победой англичан со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    
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