Пике: в таких случаях при счёте 3:1 болельщики покидают стадион

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил болельщиков команды во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике обыграли парижан со счётом 6:1. В первой игре на выезде они потерпели поражение со счётом 0:4.
«Исторически в таких случаях при счёте 3:1 болельщики покидают стадион. Но поклонники нашей команды остались и до самого конца поддерживали футболистов. Такое впечатление, что новые болельщики верят в «Барселону» больше, и им удалось сплотить с собой тех, кто не очень верил в команду», — приводит слова Пике AS.
Последние три гола «Барселона» забила на 88-й, 91-й и 95-й минутах.