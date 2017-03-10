Харт: возвращение в АПЛ не главная цель, хочу играть за клуб, которому я нужен

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт ответил на вопрос относительно своего будущего. Нынешний сезон футболист на правах аренды проводит в «Торино», а летом должен вернуться в «МС». Харт признался, что если он «горожанам» не нужен, то будет искать себе другую команду.
«Я должен быть реалистом. Я люблю «Манчестер Сити», я всегда это говорил. Пока они хотели, чтобы я там играл, я делал это. Но я всегда старался быть осторожным. В больших клуба всё быстро меняется, как меняются люди и ответственность. Не каждый думает так же, как вы, и не каждый хочет, чтобы вы играли у него в команде, как вы этого хотите. Возможно, придётся искать новую команду.
Я хочу играть в футбол, я люблю играть. Я открыт. Люблю Премьер-лигу, это фантастический чемпионат, но я не могу сказать, что это вершина моих мечтаний. Моё самое большое желание – это играть за клуб, которому я нужен», — цитирует Харта BBC.
Контракт 29-летнего Харта с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2019 года.