Феллайни: если я угроза для игроков, то Каррагер чемпион мира по сломанным ногам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни ответил на критику эксперта и экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера годичной давности. В мае прошлого года Каррагер сказал, что бельгиец является угрозой для соперников из-за грубой манеры игры.
«Если я жестокий и агрессивный, кто тогда Каррагер? Он является чемпионом мира по болтовне и чемпионом мира по сломанным ногам. Если посмотреть в Интернете, вы увидите лишь видео с его подкатами», — цитирует Феллайни Mirror.
В ответ Джейми Каррагер оставил сообщение в «твиттере»: «Только сломанные ноги игроков «МЮ».
В нынешнем сезоне АПЛ Маруан Феллайни в 20 матчах получил 6 жёлтых карточек.