Мората о Хаби Алонсо: о завершении карьеры объявил настоящий феномен

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората прокомментировал решение полузащитника мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
«Объявил о завершении карьеры настоящий феномен. Но в нашем распоряжении ещё три месяца, чтобы наслаждаться его футболом. Желаю Алонсо удачи», — написал Мората на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В своей карьере Алонсо защищал также цвета «Реала Сосьедад», «Ливерпуля» и «Реала». В составе национальной команды он становился чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира 2010 года. На клубном уровне он, в частности, стал с «Реалом» чемпионом Испании (сезон-2011/12) и выиграл Лигу чемпионов (сезон-2013/14). В составе мерсисайдцев Алонсо выиграл Лигу чемпионов (сезон-2004/05). В «Баварии» игрок дважды становился чемпионом Германии (сезон-2014/15 и 2015/16).