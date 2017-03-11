«Мидлсбро» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:15

В субботу, 11 марта, в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» состоится матч 1/4 финала Кубка Англии между «Мидлсбро» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» — «Манчестер Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 126 раз. 49 раз победу праздновали футболисты «Мидлсбро», 28 матчей завершились вничью и 49 раз сильнее оказывались игроки «Манчестер Сити». Последняя встреча между командами состоялась в ноябре 2016-го и завершилась вничью со счётом 1:1.