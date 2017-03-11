Спаллетти: «Ювентус»? Никакие предварительные контракты я ни с кем не подписывал

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о том, что он якобы достиг устной договорённости с «Ювентусом» и возглавит туринский клуб по окончании сезона.
«Никакие предварительные контракты я ни с кем не подписывал. Если я выиграю с «Ромой» чемпионат, то останусь, если не выиграю — значит, не останусь.
Я стою за своих игроков, верю в них и хочу, чтобы они были сильными. Я принял их, я хотел видеть их в команде, а тема контракта сейчас неважна.
В команде никто не спрашивал у меня по поводу контракта, потому что сейчас на первом месте спортивные результаты, и те, кто любит «Рому», сосредоточены на завтрашнем результате», — цитирует Спаллетти Football Italia.