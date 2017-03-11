Дани Алвес: знаю, насколько важна Лига чемпионов для «Ювентуса» и истории клуба

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мыслями о шансах клуба выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Знаю, насколько важна Лига чемпионов для «Ювентуса» и истории клуба. Как и все болельщики, мечтаю о победе в этом турнире. Убеждён, мы сможем это сделать, если будем сохранять спокойствие и не будем бояться совершать ошибки", — цитирует Алвеса Football Italia.
14 марта «Ювентус» примет «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой туринской команды со счётом 2:0.