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Черчесов присутствует на матче «Спартак» — «Анжи»
12 марта 2017, воскресенье. 16:39.
Футбол
На матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Анжи» присутствует главный тренер сборной России
Станислав Черчесов
, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Также на матче, проходящем на стадионе «Открытие Арена», присутствует глава РФС Виталий Мутко.
«Чемпионат» ведёт
текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Анжи»
.
Видео можно посмотреть в
«Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Анжи
Сборная России — Футбол
ФК Спартак
Виталий Мутко
Станислав Черчесов
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