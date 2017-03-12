Григорян объяснил поражение «Анжи» от «Спартака» неудачным вторым таймом

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ. Наставник отметил, что его команда провела второй тайм не на том же уровне, что и первый, по итогам которого счёт на табло был 0:0.
«Не получается забивать, потому что нам не удаётся сыграть второй тайм на том же уровне, что и первый. Приходится играть в энергозатратный футбол. Мы проводим большой объём работы и имеем хорошие шансы в атаке. Сегодня моменты у нас были в основном в первом тайме. Нам нужно было реализовывать свои шансы», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».