«Реал» одержал волевую победу над «Бетисом» и обошёл «Барселону»

«Реал» одержал волевую победу над «Бетисом» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1.
В середине первого тайма Риза Дурмиси прострелил с левого фланга, Арнальдо Антонио Санабрия пробил «щекой» с линии штрафной, Кейлор Навас сначала зафиксировал мяч, а потом выпустил его за линию ворот. На 41-й минуте Криштиану Роналду точно пробил головой после навеса Марсело.
На 81-й минуте крайне удачный навес с углового выполнил Тони Кроос, Серхио Рамос опередил всех и вколотил мяч головой в сетку с линии вратарской.
«Реал» (62 очка) опередил «Барселону» (60) и возглавил турнирную таблицу Примеры, имея при этом матч в запасе. «Бетис» (28) идёт 14-м.