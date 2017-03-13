Озил: «Боруссия» и сборная Германии нуждаются в Гётце

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил сожаление в связи с болезнью хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гётце. Озил пожелал своему партнёру по сборной Германии скорейшего возвращения в строй.
«Очень жаль, что Гётце в такой ситуации. Он очень талантлив и уже многого добился. А теперь эта болезнь заставила его остановиться. Я написал ему и выразил надежду на то, что он скоро вновь будет выходить на поле. «Боруссия» и сборная Германии нуждаются в Гётце», — приводит слова Озила Bild.
У Гётце диагностировано нарушение обмена веществ, и он на неопределённое время выбыл из строя.