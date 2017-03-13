Киммих недоволен недостаточной игровой практикой в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих пребывает не в лучшем психологическом состоянии. У футболиста сборной Германии в нынешнем сезоне нет большой игровой практики: по итогам 24 туров Бундеслиги он принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей. В игре 24-го тура с «Айнтрахтом» (3:0) он на поле так и не вышел.
«Отношусь ли я с пониманием к роли запасного? Это не играет никакой роли. Однако факт, что я этим, естественно, недоволен. Не к этому я стремлюсь и хотел бы изменить ситуацию», — цитирует Киммиха интернет-издание Sport1.