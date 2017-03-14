А. Бутенко: претензии Французова не соответствуют действительности

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение главы Московской коллегии судей Сергея Французова временно прекратить инспектирование матчей РФПЛ.
«Решение Французова уйти для меня стало неожиданностью. Я уважаю Сергея Алексеевича, у нас много общего. Французов мне дорог по профессиональным и человеческим качествам. Мне бы не хотелось разбрасываться такими людьми. Поэтому я решил пойти ему навстречу, выяснить причины ухода. Но, к сожалению, получилось то, что получилось.
Что касается его слов о нарушениях конвенции УЕФА, то мы ни на йоту не отходим от правил. Его претензии не соответствуют действительности, конвенции и тем положениям, по которым мы писали регламентирующие пункты. И это ему было сказано при всех на судейском комитете, и Французов это принял. У нас получается, что весь взвод идёт не в ногу, а один прапорщик в ногу. И ещё стоит сказать, что принципиальность Сергея Алексеевича возбудилась после того, как к руководству пришли Будогосский и Бутенко. Когда главой департамента судейства и инспектирования был Валентин Иванов, профессиональная принципиальность у Французова отсутствовала», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.