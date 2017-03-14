Б. Силва: не думаю, что у «Монако» сильнейшая атака в мире — есть и посильнее

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (15 марта). Дома «горожане» победили со счётом 5:3.
«Пока мы проигрываем в два мяча и понимаем, что будет нелегко. Нам противостоит топ-клуб, но мы знаем, что способны пройти дальше. Если сыграем хорошо и весь матч будем сохранять концентрацию, то сможем добиться успеха. Нужно сыграть организованно, и, конечно, необходимо атаковать. Кроме того, надо сохранять хладнокровие. Если сразу же понесемся вперёд сломя голову, то можем пропустить 2-3 гола, и на этом всё закончится. Нужно найти правильный баланс.
Не думаю, что у нас сильнейшая атака в мире. Мы забиваем много голов, но есть команды с атакой посильнее, например, «Барселона», «Реал» или «Бавария». Мы молоды и должны прогрессировать, если хотим стать лучшей атакой в мире», — цитирует Силву сайт УЕФА
Уверен в победе «Сити»? Возьми Агуэро в свою команду!