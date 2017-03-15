Шмейхель — первый вратарь, отразивший пенальти в двух матчах противостояния ЛЧ

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель отразил пенальти 80-й минуте домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:0).
В первом матче противостояния датский голкипер также отразил удар с 11-метровой отметки. Таким образом, он стал первым в истории турнира вратарём, который отбил пенальти и в первом, и во втором матче противостояния команд.
Также по количеству отражённых пенальти в Лиге чемпионов Каспер сравнялся со своим отцом Петером Шмейхелем (оба – по два).
В первом матче «Севилья» дома победила «Лестер» со счётом 2:1, однако по сумме противостояния англичане одержали победу и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.