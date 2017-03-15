Касильяс: два удаления и пенальти свели шансы «Порту» в ЛЧ к минимуму

Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал итог противостояния с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В домашнем матче «драконы» проиграли со счётом 0:2, а на выезде уступили — 0:1.
«Безусловно, удаления повлияли на исход матчей. Нельзя сказать, что „Ювентус“ не заслужил выхода в четвертьфинал, но две красные карточки и пенальти свели наши шансы на проход дальше к минимуму.
В ситуации с пенальти я шутил над Дибалой, пытался вывести его из равновесия, заставить его ударить вправо, как он это сделал в матче с „Миланом“ Доннаруммы.
Считаю, что фаворитом турнира остаётся „Реал“, как действующий обладатель титула, затем идёт финалист прошлого сезона — «Атлетико». «Бавария» и «Барселона» также очень сильны, может свою карту разыграть и «Ювентус».
У туринцев, которые получили комфортные условия для выхода в четвертьфинал, отличный состав. Жаль, что «Порту» так и не получил шанса сыграть с ними в реальных условиях», — сказал Касильяс в эфире Mediaset Premium.