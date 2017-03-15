Шмельцер: мы должны обыграть «Баварию», если хотим выиграть Кубок Германии

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер отметил, что он и его партнёры по команде готовы к полуфинальному матчу Кубка Германии с мюнхенской «Баварией». В четвертьфинале турнира подопечные Томаса Тухеля обыграли со счётом 3:0 «Шпортфройнде», представляющий третий дивизион.
«Мы должны когда-нибудь обыграть «Баварию», если хотим выиграть Кубок Германии. А мы, безусловно, хотим этого», — приводит слова Шмельцера интернет-издание Sport1.
Полуфинальный матч Кубка Германии между «Боруссией» и «Баварией» состоится 25 апреля на поле мюнхенцев.