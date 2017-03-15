«Реал» нашёл замену Пепе в «Порту»

В «Реале» всё больше уверены, что защитник Пепе не будет выступать за клуб в следующем сезоне, и уже нашли замену португальцу.
По информации AS, «сливочные» достигли устного соглашения с агентом защитника «Порту» Аугусто Фелипе.
Теперь «Реалу» нужно вести переговоры с «Порту», в который Фелипе перешёл в прошлом году из «Коринтианса».
Контракт 27-летнего бразильца с «Порту» рассчитан до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана сумма отступных в размере € 50 млн.
Однако, по данным источника, португальский клуб может принять предложение в размере от € 25 до 30 млн.