Ари назвал Ал. Миранчука одним из самых талантливых игроков России

Нападающий Ари, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 20-го тура со «Спартаком», а также высказал мнение об одноклубнике — полузащитнике Алексее Миранчуке.
«Миранчук — один из самых талантливых игроков России. У него есть всё, чтобы вырасти в большого игрока. Он хорошо ведёт игру. Наше взаимопонимание с каждым матчем будет только улучшаться, и мы принесём много пользы «Локомотиву». Что касается самого памятного дерби «Локомотив — Спартак», то это матч, когда мне удалось забить», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Встреча состоится 18 марта на стадионе в Черкизово.