Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта». В первой игре испанская команда победила со счётом 2:1.
«Жребий выпал непростой, но вероятность выхода в следующую стадию — 60% на 40% в пользу «Краснодара». Гостевой гол для «Краснодара» – большое преимущество. Соперник будет раскрываться, появится возможность забивать и побеждать.
Вчерашний матч между «Манчестер Сити» и «Монако» подтвердил, что футбол непредсказуем. Нет никаких гарантий. Я уверен, что «Краснодар» будет активно играть, показывать красивый атакующий футбол, который ему прививает Галицкий. Болельщики привыкли к креативной игре в исполнении «быков».
Нужно помнить, что у «Сельты» хорошая атака и быстрые вингеры, нельзя давать им пространство. В этом матче будет очень важна концентрация всех игроков, и «Краснодару» надо играть так, как он играл в Турции против «Фенербахче». А голевые моменты у «Краснодара» будут, они это умеют.
Сейчас Виталий Калешин набирает форму. Пусть с «Локомотивом» он был не в полном игровом тонусе, но к «Сельте» должен набраться сил. Фёдор Смолов – большая потеря, но с «Локомотивом» же как-то забили два неплохих гола и имели голевые моменты. Ударная мощь ослабится, но Вандерсон отыграл хороший матч в Москве, и на сегодняшний день он даже более командный игрок, чем Смолов.
Я приверженец голов, так что рассчитываю на победу россиян со счётом 3:1», – сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Игра начнётся в 21:00 мск.