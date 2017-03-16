Саутгейт: травма и малое количество игровой практики определили решение по Руни

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающих Уэйна Руни («Манчестер Юнайтед») и Тео Уолкотта («Арсенал»). 22 марта англичане проведут товарищеский поединок с Германией, а 26 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года встретятся с Литвой.
«Травма и тот факт, что у Руни было мало игровой практики, определили моё решение в отношении него. Что касается Уолкотта, то он вправе рассчитывать на вызов в сборную, но я не видел его в матчах на этой неделе. Кроме того, мне нужно посмотреть на пару игроков, о которых я мало что знаю», – цитирует Саутгейта BBC Sport.