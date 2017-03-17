Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Грецией и Россией

Тренерский штаб сборной Бельгии назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с Грецией и товарищескую игру с командой России. В национальную команду вызван бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Матч Бельгия — Греция пройдёт 25 марта, а Россия — Бельгия — 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
Вратари: Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Коэн Кастелс («Вольфсбург»), Матц Зельс («Ньюкасл»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Селтик»), Лорен Симан («Монреаль Импэкт»), Томас Фоке («Гент»), Томас Менье («ПСЖ»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Томас Вермален («Рома»).
Полузащитники: Насер Шадли («Вест Бромвич»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс (оба — «Андерлехт»), Раджа Найнгголан («Рома»).
Нападающие: Миши Батшуайи, Эден Азар (оба — «Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс (оба — «Эвертон»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль», Англия).