«Барселона» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В воскресенье, 19 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 28-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Валенсией».
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия».
Матч 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом.
Ранее друг с другом команды встречались 173 раза. 81 раз победу праздновали футболисты «Барселоны», 44 матча завершилось вничью, и 48 раз сильнее оказывались игроки «Валенсии». Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Барселоны» со счётом 3:2.
В таблице Примеры «Барселона» (60 очков) располагается на второй строчке, а «Валенсия» (30) — на 14-й.