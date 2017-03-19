ЦСКА победил «Терек» и сократил отставание от «Спартака» до шести очков

Единственный гол в этом матче был забит на 28-й минуте, когда мяч в ворота грозненской команды протолкнул Алексей Ионов.
Идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сумел сократить отставание от «Спартака» до шести очков и на три опережает «Зенит», ещё не сыгравший свой матч 20-го тура. «Терек» занимает восьмое место.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропускает в РФПЛ уже 693 минут и является обладателем рекордной сухой серии текущего сезона РФПЛ.
Гол можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.