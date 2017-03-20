Спаллетти: либо мы говорим о футболе, либо я не буду отвечать на оскорбления

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:1) в матче 29-го тура итальянской Серии А, а также вновь ответил на вопрос о своём будущем в римском клубе. Контракт Спаллетти с «Ромой» истекает летом 2017 года.
«Вылет из Лиги Европы стал для нас тяжёлым ударом в психологическом плане. Но сегодняшний матч показал, что мы сделали всё необходимое, чтобы преодолеть эту ситуацию. Мы никогда ранее не побеждали „Сассуоло“ на своём поле, хотя я не уверен, что многие знали об этом.
Как я и говорил, моё будущее зависит от результатов команды и от того, достигает ли она поставленных целей. Журналисты судят о ситуации со стороны, в то время как я общаюсь с руководством и другими сотрудниками клуба ежедневно. Но вы не можете знать, о чём мы говорим. То, о чём пишут местные СМИ, не соответствует действительности. Если хотите, я могу переслать вам все мои текстовые сообщения и телефонные звонки, чтобы вы имели чёткое представление о содержании наших диалогов.
С этого момента либо мы говорим о футболе, либо я просто не буду отвечать на подобные вопросы, предположения или оскорбления. Да, меня оскорбляют эти слухи. И я могу просто не приходить на пресс-конференции», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.