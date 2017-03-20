Ляказетт избежал серьёзного повреждения в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт получил травму в матче 30-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (1:2). Футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте из-за повреждения был заменён.
«В матче Лиги Европы Ляказетт получил травму верхней части стопы. Во встрече с «ПСЖ» произошло то же самое, но ничего серьёзного не случилось. После международного перерыва он будет в строю», — сказал главный тренер «Лиона» Бруно Женезио в интервью RMC.
Несмотря на то что Александр Ляказетт находится среди лучших бомбардиров чемпионата Франции (23 гола в 24 матчах), наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызвал футболиста на матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом и товарищескую встречу с Испанией.