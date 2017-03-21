Венгер не контактировал с «ПСЖ» по поводу работы

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что получил предложение возглавить «ПСЖ». Контракт 67-летнего специалиста истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан.
«Предложение от «ПСЖ»? Это неправда. Я категорически это отрицаю. Новость о моих переговорах поддельная», — цитирует Венгера Le Figaro.
Ранее британские СМИ сообщили, что Арсен Венгер намерен остаться в «Арсенале» и по окончании сезона-2016/17. При этом лондонцы опровергли информацию о переговорах с наставником дортмундкой «Боруссии» Томасом Тухелем.
Сам Венгер заявил, что его будущее не зависит от того, попадёт «Арсенал» в четвёрку сильнейших или нет.