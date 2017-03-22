Долматов: игроки «Ростова» не суперзвёзды, но так заряжают, что хочется смотреть

Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов, недавно вернувшийся в клуб в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы, дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко, в котором, среди прочего, высказал мнение об уровне российского футбола.
«Каждый год говорится, что мы всё выше и лучше, но главная оценка состояния футбола – это первая сборная, правильно? Еврокубки, опять-таки. В этом сезоне «Ростов» шикарно выступил, я считаю. Получил колоссальное удовольствие от игры команды! От отдачи. Не суперзвёзды, но так заряжают, что хочется смотреть.
«Краснодар» был неплох эпизодами. Я вижу, чего хочет Шалимов в плане построения игры, и мне его идеи импонируют.
Хочется смотреть, что такое «Уфа». Неслучайно Сёмак так удачно стартовал. Что-то осталось от Гончаренко, но и Сергей своё привнёс. То, что ЦСКА показал в Грозном, очень понравилось. Есть ощущение, что средний уровень команд растёт. Осталось сборной подтвердить, что это действительно так», — сказал Долматов.
Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Долматовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.