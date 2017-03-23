Лунёв: Лодыгин — хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о конкуренции за место в основном составе петербургского клуба. Голкипер, перешедший в петербургский клуб из «Уфы», провёл в текущем сезоне РФПЛ за «Зенит» всего один матч.
«Здоровая конкуренция всегда мотивирует и идет на пользу. Без неё развиваться нельзя. В команде все хотят играть, быть лучшими, поэтому на тренировках ты должен показывать максимум. Соответственно, ты находишься в тонусе, прогрессируешь. В конкуренции я вижу только плюсы — никаких минусов.
Отношения с Лодыгиным у нас рабочие. Юра — хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция. А тему карьеры с ним не обсуждали», — цитирует Лунёва официальный сайт «Зенита».